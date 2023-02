"Eravamo ragionevolmente sicuri che quest’anno per la prima volta a Impruneta avremmo celebrato degnamente il Giorno del Ricordo: non è stato così". L’anno scorso, ricordano i consiglieri Matteo Zoppini e Chiara Innocenti (FdI) "fu approvata una nostra mozione per intitolare una luogo alle vittime della barbarie comunista titina, con l’impegno della giunta di arrivare al 10 febbraio con un luogo dove ricordare i martiri. La nostra è l’unica amministrazione nel Chianti dove non c’è un ricordo delle vittime, è un’inqualificabile, dolosa omissione dei compiti istituzionali del sindaco".