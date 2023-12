FdI conferma Claudio Gemelli. Resterà lui il segretario provinciale

Congresso di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli (foto) confermato alla segreteria provinciale. Domenica a Scandicci, l’assemblea congressuale si è tenuta nella sala del Castello dell’Acciaiolo. C’era anche il sindaco Fallani che ha portato i saluti della città ai rappresentanti politici del partito avversario. Un evento ricco di ospiti e interventi che hanno reso il dibattito un momento di vero confronto tra dirigenti, eletti e semplici iscritti sulle prospettive del partito provinciale e le prossime sfide.

La presidenza dell’assemblea è andata all’onorevole Federico Mollicone (Commissione cultura Camera), sono intervenuti il sottosegretario all’agricoltura sen. Patrizio La Pietra, il sen. Paolo Marcheschi, l’on. Giovanni Donzelli e i consiglieri regionali Francesco Torselli e Elisa Tozzi.

"Il successo di questo Congresso – ha detto Gemelli – ci dà una nuova carica per affrontare le sfide dei prossimi mesi. In primis per le amministrative del prossimo giugno, sono 34 i comuni della provincia che andranno al voto, le elezioni europee dove per la prima volta abbiamo la concreta possibilità di esprimere un europarlamentare toscano di FDI e infine le regionali dell’anno successivo. Consapevoli della responsabilità che abbiamo come primo partito d’Italia e del consenso del Governo nazionale, ci daremo adesso un’organizzazione provinciale più operativa cercando di rafforzare anche la rappresentanza sui singoli territori".

Dopo il congresso sarà il momento di predisporre anche le candidature per i territori metropolitani, su Scandicci in particolare, dovrebbe scendere in campo proprio il segretario Gemelli