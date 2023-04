Fdi all’attacco "La giunta guarda"

FIRENZE

Sul mancato sfratto della moschea il clima in Consiglio comunale è stato infuocato.

I consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi (capogruppo) e Jacopo Cellai hanno attaccato gli assessori Sara Funaro e Andrea Giorgio, che erano presenti in piazza de’ Ciompi: "Erano presenti sì, ma per fare cosa? Nulla, se non stare a guardare, come sempre hanno fatto - hanno detto -. Tutti a sperare in una nuova proroga perché incapaci, loro e il sindaco Nardella, di trovare una soluzione e individuare un immobile che possa essere gradito alla comunità islamica". Secondo Fdi sulla moschea la parola giusta da usare è "fallimento della giunta Nardella". Anche il capogruppo della Lega Federico Bussolin è stato molto duro: "Sul caso moschea siamo fermi a quattro mesi fa – ha attaccato -. Sono passati 120 giorni, gettati al vento. È l’ennesima benevolenza verso uno sfratto esecutivo attuato ben cinque volte dall’ufficiale giudiziario, senza risultati. Quattro mesi di chiacchiere, voci su eventuali nuove sedi, dove il Comune per voce dello stesso Nardella si starebbe dando da fare per trovare una soluzione. Peccato che, ad oggi, fra timori per la reazione dei residenti ed equilibri di maggioranza non si trovi una via d’uscita. Si naviga a vista".

Il consigliere del gruppo Centro Emanuele Cocollini ha dichiarato che si tratta di "una vergogna per Firenze. La libertà di culto assicurata dalla nostra Costituzione si esercita, da parte di tutti, solo nel rispetto della legalità. Libertà di culto non significa libertà di violare la proprietà privata. Da questa vicenda, proprietà dell’immobile a parte, escono malissimo tutti, a partire da una giunta che ha scelto di avallare quella che di fatto è un’occupazione abusiva, senza riuscire d’altro canto a decidere alcunché riguardo alla nuova collocazione della moschea". Barbara Felleca di Italia Viva ha affermato che "un uomo che prega non fa paura e le città sono più ricche laddove vi sono luoghi di preghiera. Dobbiamo individuare un luogo per permettere a tutti di poter pregare".

Niccolò Gramigni