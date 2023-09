FdI a Firenze: Eike Schmidt e primarie al centro della discussione

Ieri sera si è riunito il quartier generale di Fratelli d’Italia. Riunione fiume con questioni importanti da mettere a punto. Prima di inoltrarsi sui temi del giorno, da cui erano state escluse le varie ed eventuali per la densità delle questioni da affrontare, il coordinamento di partito ha affrontato frontalmente la candidatura del direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Nessuno, tra parlamentari e consiglieri regionali e comunali, ha avuto interlocuzioni con il manager dell’arte. Anche se tutti ne danno un feedback positivo. Il tema delle primarie al centro della discussione: col timore da una parte di scimmiottare il Pd e dall’altra con l’ambizione di dare uno schiaffo ai dem che sembrano poco intenzionati – sinora per nulla e ora a intermittenza – a dar seguito alla scelta attraverso lo strumento di consultazione popolare. Si è avviato ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative del prossimo anno anche dentro il partito del premier Meloni, in crescita esponenziale anche a Firenze, che quindi non vuol più nascondersi dietro candidature tanto per. E proprio un candidato civico per attrarre anche un elettorato più moderato è sempre più accarezzato da Fratelli d’Italia. Che partirà con una campagna di tesseramento, a partire dall’evento della prossima settimana in cui incontrerà iscritti e simpatizzanti proprio per chiedere un’opinione sulla preferenza di una candidatura civica o politica e sull’eventuale richiesta d’appoggio a Italia viva se si determineranno le condizioni, in caso di ballottaggio. Si è discusso anche dei nomi per la presidenza dei quartieri e dei congressi.

