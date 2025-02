Fcl, 22 lavoratori in agitazione: "No al trasferimento ad Arezzo"

Un altro segnale della crisi che sta vivendo il settore moda. E’ quello che arriva dalla Fcl di Campi che ha deciso di trasferire la produzione di accessori moda ad Arezzo dalla propria sede di via Rocco Benini. Una decisione che ha provocato la protesta di Fiom e Uilm che si sono subito mobilitate a tutela dei lavoratori. A sollevarla è stato Maurizio Garofano (Fiom) che, d’accordo con la Uilm, "ha chiesto un confronto e coinvolto da subito le istituzioni".

Per poi aggiungere: "Non condividiamo assolutamente la decisione presa dall’azienda perché potrebbero essere trovate delle soluzioni che non rendano la vita difficile ai 22 lavoratori e non impediscano all’azienda di svilupparsi e crescere ulteriormente". E ancora: "Le motivazioni che hanno spinto Fcl a trasferirsi non sono per noi accettabili visto che potrebbero essere trovate soluzioni anche in questo territorio e senza rendere difficile la vita dei lavoratori che, diversamente, si troverebbero ad affrontare giornalmente lunghe distanze per recarsi ad Arezzo, dove la proprietà avrebbe individuato una nuova sede".

Tutto ciò è scaturito dopo l’ultima assemblea dei lavoratori: "Per questi motivi se Fcl non risponderà alla nostra richiesta d’incontro inviata a mezzo Pec, non escluderemo alcun tipo di azione, mediatica e non, a tutela dell’occupazione e del territorio, coinvolgendo fin da subito le istituzioni locali e territoriali".

Pier Francesco Nesti