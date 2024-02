Favole dopo l’alluvione. Riapre il Teatrodante

di Piefrancesco Nesti

Rispetto della diversità, stereotipi di genere, ecologia e amicizia: riaperto al pubblico dopo i danni provocati dall’alluvione, parte al grido di ‘Le favole si avverano?’ la stagione di teatro per ragazzi del Teatrodante Carlo Monni. Il sipario si alzerà la prima volta domenica 25 febbraio per ospitare, fino al 5 maggio, cinque pomeriggi, tutti di domenica, dedicati ai più giovani, in modo particolare alla fascia di età che va dai 3 ai 12 anni.

Per cinque settimane, infatti, animali fantastici, scienziati e bambini coloreranno il palcoscenico con le loro storie che ‘sviscerano’ temi più che mai attuali per far divertire, portare spensieratezza, ma anche far riflettere, chi abiterà il mondo nel prossimo futuro e dare loro sollievo proprio dopo quanto successo nel novembre scorso.

"Costruire una rassegna teatrale per i più giovani – dice Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti – è un obiettivo fondamentale e a questa rassegna nello specifico stavamo lavorando già prima dell’alluvione. Abbiamo fatto di tutto affinché il teatro fosse aperto il più possibile per i bambini che in questo momento sono i più colpiti a livello culturale, perché ancora non hanno la loro biblioteca. Per questo vogliamo che il teatro sia il luogo nel quale essi riescano a fruire della cultura: non a caso la rassegna si compone di spettacoli divertenti che però hanno anche una valenza sociale con temi che stimolino la riflessione come l’inclusione, l’accettazione del sé e del diverso e la sostenibilità ambientale".

Il foyer del teatro fra l’altro ospita anche una piccola biblioteca per ragazzi: "Speriamo che – conclude Gesualdi - diventi sempre di più la città dei più giovani: per questo stiamo lavorando alla costruzione di rassegne estive pensate appositamente per loro". Il via domenica 25 febbraio alle 16.30 con una produzione della Fondazione stessa dal titolo ‘L’elefantino millecolori’, di Valentina Cappelletti e Guido Materi, con Valentina Cappelletti ed Emanuel Baldi, ovvero la storia di un elefante che, sebbene abbia orecchie grandi e proboscide come tutti gli altri, ha la pelle di più colori e che si ritrova improvvisamente stanco della sua diversità. Perciò decide di partire per un lungo viaggio nella giungla alla ricerca di qualcosa che lo faccia apparire come tutti gli altri e scoprendo qualcosa di sé che non aveva mai immaginato.