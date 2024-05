"Favole da incubo: criminologa Roberta Bruzzone sul palco del Teatro Puccini di Firenze per combattere la manipolazione affettiva mortale"

Martedì 21 maggio (ore 21) la crimoniloga Roberta Bruzzone è la protagonista dello spettacolo ’Favole da incubo. Viaggio nella manipolazione affettiva mortale’ in scena al Teatro Puccini di Firenze. Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. La criminologa da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne. Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte. Lungi dal voler giudicare, ma con lucidità e senza fare sconti a nessuno, ’Favole da incubo’ di Bruzzone intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, spingendoci ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi.