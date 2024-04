’Fast & Furious’ in via Pisana. Cittadini esasperati: "Più controlli"

’Fast & Furious’ in via Pisana. Auto a tutta velocità nei tratti da Olmo a Castelpulci e da Castelpulci a via Barontini dove le auto sfrecciano a velocità sostenuta soprattutto nelle ore notturne. Da tempo i residenti protestano per avere maggiori controlli soprattutto a notte fonda. Ma la polizia municipale cessa il servizio alle 20 e non sempre i carabinieri possono presidiare una zona per fare viabilità, visto che i loro compiti sono evidentemente più orientati al controllo del territorio e alle indagini. Certo la situazione è difficile. Chi vive nelle villette che vanno lungo la strada sente passare auto e moto a tutto gas. A poco servono i dossi dissuasori perché questi mezzi viaggiano come se non ci fossero. Chi esce la sera per portare fuori il cane o per buttare la spazzatura, o semplicemente per andare a fare due passi, è a rischio soprattutto nell’attraversare la strada. E se la situazione non è migliore nelle vicine strade della zona industriale, la Pisana è abitata e non poco.

Per anni questa strada è stata una delle vie più a rischio di tutto il territorio comunale proprio per l’eccessiva velocità dei veicoli in transito. L’amministrazione ha provveduto installando al Viottolone, a Granatieri e Capannuccia dei dossi dissuasori. Ma evidentemente non bastano, perché le vetture continuano a viaggiare con l’acceleratore aperto. I cittadini chiedono un ulteriore scatto in avanti.