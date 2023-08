Farmacie e Comune a orario ridotto per le ferie di agosto

Chiusura temporanea per ferie, ad agosto, per le farmacie scandiccesi. Fino al 25 agosto chiuderanno le Farmacie comunali 1 (via Donizetti, 16) e 5 (via Baccio da Montelupo), con riapertura il 28 agosto. La Farmacia comunale 8 (via della Pace Mondiale 8486) fino al 25 agosto sarà invece aperta dalle 9 alle 13. Chiuse, da domani al 20 agosto compresi la farmacia Iacarelli (piazza Matteotti, 5), la farmacia del Viottolone fino al 20 agosto compreso, la farmacia del Ponte dal 13 al 19 agosto.

In tema di orari estivi anche il Punto Comune in Municipio dal prossimo lunedì al 26 agosto sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato 8-13 (ad eccezione della chiusura totale di Ferragosto), orario deciso per assicurare un’adeguata continuità dei servizi al pubblico, anche nei giorni centrali di agosto tuttavia in cui di consueto si rileva una considerevole diminuzione dell’afflusso di utenti.