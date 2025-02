Farmaci da banco. Al via la raccolta

Il Comune di Pontassieve aderisce alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2025: una settimana di solidarietà per chi ha bisogno. Al via anche nella farmacia comunale di Pontassieve, che per la prima volta si fa promotrice della campagna, la settimana dedicata alle Giornate di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il supporto di Federfarma e numerosi enti e istituzioni. L’obiettivo è raccogliere farmaci da banco per persone in difficoltà economica assistite da circa duemila realtà benefiche su tutto il territorio nazionale. Questa settimana ci si potrà recare alla farmacia comunale e scegliere di donare medicinali da banco a persone in condizioni di bisogno. Nella giornata di oggi, sabato, insieme ai farmacisti sarà presente anche un gruppo di volontari che aiuterà la raccolta.