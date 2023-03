Far West San Lorenzo Risse e aggressioni all’ordine del giorno "Servono più controlli"

Calci, pugni e spintoni sotto le finestre dei residenti e gli occhi di fiorentini e turisti seduti nei locali e ristoranti di piazza del Mercato Centrale. Uno dei responsabili della rissa, prende un tavolino a mo’ di arma per colpire altri quattro. Loro prendono le sedie e cominciano a tirarsele addosso. Scene da Far West in San Lorenzo. L’episodio è di sabato 4 marzo, ore 23. Arriva la polizia, ma quattro dei coinvolti sono scappati, c’è un peruviano di 53 anni, finisce in ospedale e poi al fermo per identificazione. Denunciato: non è in regola con il soggiorno. "Qualcuno ha usato anche lo spray al peperoncino, è finito nel nostro ristorante, alcuni clienti sono scappati" racconta Paolo Zoppi, titolare di ’Da Pinocchio’. Adele Vozza del ristorante ’Vecchio Mercato’ conosce bene la situazione. "Da alcune settimane assistiamo ad una escalation di violenza. Che qualcuno faccia qualcosa, la sera qui c’è da avere paura: io e le mie dipendenti dopo una certa ora ci chiudiamo dentro e cerchiamo di parcheggiare le auto l’una accanto all’altra".

E domenica mattina, sempre in piazza del Mercato Centrale, alcuni se le sono date a bastonate. "Poi nel pomeriggio tre tunisini hanno aggredito tre ragazzini. La settimana scorsa qualcuno ha cercato di sfondare il bandone" racconta Vincenza Gubitosi, storica bancarellaia di via dell’Ariento. "Da 50 anni lavoro in San Lorenzo. Siamo alla deriva: chiediamo maggiori controlli".

In San Lorenzo le finestre tornano a spalancarsi su problemi vecchi e mai risolti. "Non siamo più disposti a tollerare episodi del genere nelle nostre strade". E’ una furia Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e titolare del ’Caffè Le Rose’ di piazza dell’Unità. "La percezione – aggiunge – è che ci sia un profondo rilassamento. Noi ringraziamo le forze dell’ordine per la loro presenza, però va ripensato il modello sicurezza magari con pattugliamenti dei vigili, anche di sera. Questa area, a ridosso della stazione, ha bisogno di una attenzione particolare. La nostra pazienza è al limite".

Di episodi se ne possono raccontare a bizzeffe. Tre giorni fa l’aggressione a un dipendente Conad di via del Melarancio:"Ci siamo rassegnati" si sfoga il titolare Luca. "Eppure – conclude Angelo Ortis, titolare del ’Bar H9’ di via dell’Ariento – paghiamo le tasse come tutti gli altri. Noi vogliamo assolutamente un incontro con il prefetto e il sindaco".

Venerdì scorso soccorso dai poliziotti un turista in via Faenza avvicinato da due magrebini che con fare (finto) amichevole l’hanno invitato a ballare. Poi tentando, tra un passo di zumba e l’altro di sfilargli lo smartphone. I due, 21 e 23 anni, sono stati denunciati.

