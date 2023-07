Far West piazza Pier Vettori Spaccate, minacce e coltelli "Ogni notte qui regna il caos"

di Rossella Conte

Con un tombino ha infranto la porta a vetri del minimarket di via Maragliano e si è diretto verso la cassa. Un abitante però ha visto tutto e ha chiamato il titolare il quale si è precipitato sul posto. Quando è arrivato ha trovato un uomo che gli ha mostrato un coltello per poi scappare con 200 euro e un cellulare.

"Quando ho visto quell’uomo armato ho avuto paura" racconta il titolare Monirul. L’episodio è avvenuto alle 2 della notte tra sabato e domenica. Il responsabile si sarebbe introdotto utilizzando un tombino subito dopo aver tentato il colpo in un altro bar pasticceria sempre di via Maragliano. A pochi metri, la settimana prima, un uomo si è introdotto nel forno Spiga di grano di via Mercadante. Alle 7, appena coperto da un cappellino, ha forzato il bandone per poi far perdere le proprie tracce portando via farina, zucchero e gelati. "Abbiamo trovato tutto a soqquadro, cassetti e scaffali aperti, armadietti spaccati. Hanno forzato anche la porta dell’ufficio" dice il titolare Marco Marchini. Da San Jacopino a San Lorenzo, dove la settimana scorsa i ladri hanno visitato l’Antica Pasticceria Sieni e il pub Cubano, fino a piazza Pier Vettori da alcuni mesi nel mirino di malviventi.

Proprio per far fronte all’escalation di furti, ieri una delegazione di commercianti e residenti hanno incontrato il comandante dei carabinieri Oltrarno Federico Minicucci e l’assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese. All’incontro, organizzato dal ccn piazza Pier Vettori, hanno partecipato il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente ccn Pier Vettori Edoardo Boccherini e il responsabile Confesercenti città di Firenze Lapo Cantini. "Non ne possiamo più, abbiamo paura" racconta Giancarlo Piacenti, l’edicolante della piazza. Anche lui è stato aggredito e derubato da uno straniero. "La mattina faccio sempre io l’apertura, per mia moglie sarebbe troppo rischioso" dice.

Di storie ce ne sono tante. Tutte lungo la direttrice via Pisanaangolo Cavallotti fino alla porta San Frediano tre le 2 e le 6. L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto dell’amministrazione e delle forze dell’ordine di potenziare i servizi di controllo e di prevenzione dei reati nelle aree e negli orari indicati. Tra le ipotesi allo studio potenziare la videosorveglianza.