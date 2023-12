Far west in Santa Croce. Coltello, caschi e catene nelle risse a ripetizione

FIRENZE

Caschi, catena, coltello. Una notte da Far west in Santa Croce, con una serie di risse forse concatenate l’una con l’altra. La polizia, intervenuta a più riprese, ha denunciato due persone, ma sono in corso ulteriori accertamenti, con l’ausilio delle telecamere, per identificare gli altri partecipanti. Due i feriti.

Il primo atto si sarebbe consumato intorno alle due tra venerdì e ieri in via Pietrapiana. Si sarebbero fronteggiati sette maghrebini e due senegalesi. Sul posto è arrivata una volante e un’ambulanza. Un ventenne senegalese è stato portato a Santa Maria Nuova raccontando poi agli agenti di essere stato colpito con calci, pugni e una catena dal gruppo di nordafricani senza però spiegare i motivi. Il giovane aveva con sè 10 grammi di hashish ed è stato segnalato come consumatore di droga. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Dopo oltre un’ora in via Magazzini gli agenti hanno rintracciato un 26enne tunisino ferito all’addome (in modo non grave) verosimilmente con un coltello poi portato a Careggi. Gli investigatori, dopo aver visionato le telecamere, lo avrebbero individuato come tra coloro che armato di catena avrebbe partecipato alla rissa in via Pietrapiana. Per questo è stato denunciato per lesioni aggravate. L’altra rissa è avvenuta all’angolo tra via de Benci e via Ghibellina: gli agenti di una volante hanno sorpreso quattro persone di origine nordafricana che si colpivano con calci e pugni. Due di essi avrebbero usato i caschi da moto per colpire gli avversari. Alla vista dei poliziotti, i contendenti sono fuggiti in direzioni differenti. La volante ha inseguito e bloccato in via de Pepi uno dei partecipanti che era scappato in motorino: si tratta di un 40enne marocchino, ubriaco, che non avrebbe saputo dare spiegazioni. Per lui è scattata la denuncia per rissa e la multa per ubriachezza.