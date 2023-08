Far West in piazza della Resistenza Lancio di oggetti contro i carabinieri

Lanciano oggetti contro i carabinieri che li stavano controllando. Piazza della Resistenza continua a essere uno dei punti critici nella sicurezza di Scandicci. E’ la piazza centrale della città, eppure sembra una banlieue senza regole.

Non bastavano le gang di minorenni che entrano nei negozi a terrorizzare i commercianti, o gli arresti per spaccio che proprio i militari hanno messo a segno ultimamente proprio nell’area di fronte al comune di Scandicci.

Adesso i malviventi rispondono agli uomini in divisa, oppongono una resistenza attiva quando i militari chiedono loro i documenti per l’identificazione. Come è successo l’altra sera.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Scandicci stavano effettuando nel centro cittadino un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

Un pattugliamento che prevede passaggi nella zona di piazza della Resistenza. Proprio qui hanno adocchiato un gruppo di giovani, decidendo di fermarli per chiedere loro i documenti.

In due, egiziani, rispettivamente di 18 e 20 anni a quel punto avrebbero deciso che non volevano essere controllati e così hanno cominciato a reagire davanti ai carabinieri; durante il controllo non sono mancati momenti difficili, visto che contro i militari sarebbero stati lanciati anche degli oggetti. Nella concitazione del momento, i carabinieri non sono riusciti a identificare i colpevoli del lancio.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri fortunatamente non hanno riportato lesioni.

Piazza della Resistenza è il cuore della nuova Scandicci disegnata da Richard Rogers. Il cuore pulsante della città, ma la grande piazza, ancora da completare, è una sorta di terra di nessuno dove si ritrovano compagnie di balordi, arrivano senza fissa dimora con la tramvia da Firenze e cercano posti dove dormire, uno spazio dove si concentra lo spaccio di stupefacenti.

Nel tempo non sono mancati i problemi: le baby gang che si radunano in piazza taglieggiano i ragazzini (ci sono stati episodi con minorenni rapinati) o fanno paura ai commercianti facendo irruzione nei negozi; episodi di spaccio e altre difficoltà legate a balordi che si aggirano per la piazza.

Questo è l’ennesimo episodio che si verifica nel tempo, nonostante il presidio delle forze dell’ordine che è pressoché quotidiano.

Fabrizio Morviducci