Far tornare i negozi e le attività nei centri . Ecco il finanziamento di ’concentriamoci’

Torna "Concentriamoci", bando da 40 mila euro di finanziamenti a fondo perduto per aprire o trasferire negozi nei centri di Figline e Incisa. Il Comune vuole invogliare nuove o rinnovate attività nel cuore dei suoi due capoluoghi con un’iniziativa nata oltre due anni fa da una cabina di regia coordinata dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune col coinvolgimento delle associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato) e dei due centri commerciali naturali "Il Granaio" e "Le botteghe del Petrarca". Possono chiedere il finanziamento a fondo perduto da 1000 a 6000 euro gli aspiranti imprenditori o le micro e piccole imprese che hanno intenzione di aprire o trasferire la propria sede nei centri cittadini. I soldi vanno usati (e rendicontati) per l’affitto dei locali per quattro mesi, per le spese sostenute per parcelle di professionisti, per la realizzazione di impianti, opere di cartongesso o controsoffittatura o d’adeguamento alle normative sulla sicurezza, per acquistare beni strumentali o software. "Rispetto allo scorso anno – spiega il vicesindaco c Giovanni Di Fede (nella foto) – abbiamo incrementato da 30 a 40 mila euro i fondi a disposizione per incentivare la micro e piccola impresa e rivitalizzare i centri cittadini". E’ stato realizzato uno studio e un censimento dei fondi sfitti nei due cuori di Figline e Incisa: "Ci sta aiutando a capire come intervenire, con politiche che siano convenienti per i proprietari e per le imprese, mettendoli in contatto tra di loro".