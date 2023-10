Fa'nHua¯ Chinese Film Festival, 15 titoli per scoprire la cinematografia cinese a Firenze

Dalla Cina a Firenze. Al cinema la Compagnia da giovedì a domenica arriva il meglio della cinematografia cinese contemporanea, con 15 titoli, grazie alla terza edizione di Fa´nHua¯ Chinese Film Festival. Si parte giovedì alle 20 con la proiezione in prima italiana di "Art College 1994" del genio dell’animazione cinese contemporanea Liu Jian al quale è dedicata la prima retrospettiva italiana. A chiudere il festival l’omaggio al maestro Xie Fei, con la proiezione nella versione digitalizzata 4K de "Le donne del lago delle anime profumate", classico che vinse l’Orso d’Oro a Berlino nel 1993, ma non fu mai distribuito nelle sale italiane. La seconda giornata dal titolo "Primi passi", dedicata ai giovani registi, parte alle 15 con la proiezione di corti premiati ai principali festival internazionali, e dopo "Piercing I", il primo lungometraggio d’animazione di Liu Jian, sarà la volta di "Anima" esordio della regista Cao Jinling che incontrerà il pubblico. La giornata del 7 ottobre sul tema "Tra passato e presente" illustra immagini e storie della Cina in periodi storici diversi.

L’ultima giornata che declina il tema "Legami di famiglia" parte alle 15 con "The Cord of Life" di Qiao Sixue", toccante racconto sullo sfondo dei paesaggi mongoli in cui il musicista Alus porta via dalla città la madre sofferente di Alzheimer. Alle 18 si prosegue con "The Shadowless Tower" di Zhang Lü, 2023 con protagonista il critico gastronomico Gu Wentong che si ritrova controvoglia sulle tracce di un padre con cui ha dei conti in sospeso.

Maurizio Costanzo