Fanghi della piena, ci siamo . Rimozioni in via Limite e Ricasoli Alia Multiutility avvia interventi di rimozione di terre e fanghi ad Campi, in seguito all'alluvione. La Regione ha autorizzato l'operazione che coinvolge due aree nel Comune. I campioni saranno analizzati entro agosto per avviare la rimozione entro l'inverno.