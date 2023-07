Firenze, seguitissimo il concerto della fanfara della Scuola Marescialli

Firenze, 24 luglio 2023 – Come ormai di consuetudine, nell’ambito della rassegna “Il Mondo a Santo Spirito”, la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze ha illuminato la serata di piazza Santo Spirito con un concerto sul sagrato dell’omonima basilica che come sempre ha richiamato molti fiorentini e turisti in quel luogo tanto caro alla città di Firenze.

Lo spettacolo offerto dai musicisti carabinieri, diretti dal Maestro Lgt. Cs Ennio Robbio, ha ripercorso motivi classici della musica italiana come Mina e Morricone per giungere a melodie internazionali (gli Abba), non mancando di deliziare la platea con la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri – la fedelissima – e con l’inno nazionale.