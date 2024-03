Famiglia, treni e due ruote. Una vita di grandi passioni

La tragica morte di Gianluigi Parenti fa piombare nel lutto il ciclismo toscano. Proprio la scorsa settimana aveva illustrato la sua squadra dilettanti, l’Etruria Team Sestese-Amore&Vita con sede a Signa dove abitava. Del team sua moglie Anna Lemmi è la presidentessa e lui era non solo il direttore sportivo, ma anche coordinatore tecnico e team manager.

Gianluigi Parenti, per tanti anni macchinista di treni delle Ferrovie dello Stato, ha sempre avuto la passione per il ciclismo. Prima come atleta poi per tanti anni alla guida di formazioni della Ciclistica Sestese della quale era presidente onorario il compianto Alfredo Martini.

Lasciata la società rossoblù di Sesto Fiorentino, Parenti aveva deciso di continuare la sua attività di direttore sportivo allestendo una squadra che aveva chiamato Etruria Team Sestese. Ebbe la soddisfazione di conquistare successi e piazzamenti con la sua squadra, ma anche quando le cose non andavano bene in quanto a risultati, aveva continuato il proprio appassionato impegno. La sua vita purtroppo è stata segnata dal dolore per la prematura scomparsa del figlio Massimiliano. Un dolore immenso, tanto che ogni giorno da quando era morto il figlio, Gianluigi e la moglie si recavano al cimitero di San Miniato di Signa per ricordarlo

Nel 2022 Gianluigi fu coinvolto in un pauroso incidente sull’Autosole nei pressi del casello di Firenze Sud mentre tornava in ammiraglia dall’aeroporto di Ciampino, a Roma, dovev aveva prelevato un corridore russo. Dalla corsia opposta un mezzo pesante abbattendo la protezione in cemento era finito nella corsia lungo la quale viaggiava Parenti. Il dirigente, con una frenata brusca era riuscito a evitare lo scontro, anche se il veicolo sul quale viaggiava riportò seri danni mentre lui, sua moglie Anna e l’atleta russo riportarono contusioni e fratture.

L’ultima gara disputata alla guida dell’ammiraglia era stata la Firenze-Empoli dell’ultimo sabato di febbraio. Era un direttore sportivo appassionato, che amava esprimere le sue opinioni con grande franchezza. Era conosciuto e apprezzato e non solo nel ciclismo toscano, visto che spesso affrontava le trasferte per andare a gareggiare con i suoi atleti anche in altre regioni.

Antonio Mannori