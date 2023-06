Falstaff, quei sorrisi amari "È una serena malinconia"

Dietro una situazione comica c’è sempre un risvolto tragico: un retrogusto amaro, talvolta amarissimo, nel teatro come nella vita. L’aspra sentenza di pirandelliana memoria non lascia indenne l’ultimo capolavoro verdiano, Falstaff, unica commedia nel catalogo delle opere del Maestro, che ormai ottantenne, assolutamente disincantato nella sua longevità, ci concede tutt’al più di sorridere a mezza bocca.

L’epilogo operistico dell’85° Festival del Maggio Fiorentino va in scena a partire da venerdì 16 giugno (ore 19) nella Sala grande del Teatro, con Daniele Gatti alla guida di orchestra e coro e la regia di Sven-Eric Bechtolf ripresa da Stefania Grazioli. Falstaff nasce dal rinnovato amore di Verdi e di Arrigo Boito che ne firma il libretto, per Shakespeare, all’indomani di Otello, che ha calcato le scene del Maggio fino a pochi giorni fa. "Una commedia lirica - sentenziò Verdi - che non somiglia a nessun’altra" e che al suo debutto, avvenuto nel febbraio del 1893 alla Scala di Milano, fu un successo strepitoso.

"Falstaff, insieme ai Maestri Cantori di Wagner - confessa Gatti - è una delle due opere che potrei dirigere ogni giorno della mia vita. Sir John, l’unico dei personaggi a possedere un titolo onorifico, è una figura quasi seria: quella di un vecchio avvolto dalla solitudine, attorniato da due lestofanti e caduto in disgrazia, che però non si rassegna e si ostina a dimostrare che ha ancora una grande ricchezza dentro di sé. Tenta in modo maldestro di far sentire la sua presenza scrivendo due identiche lettere a due comari, Meg e Alice; ma la comunità di Windsor lo esclude ed è travolto dalla volontà di vendetta di donne agguerrite. Una sorta di serena malinconia è la cifra giusta per quest’opera, forse più cinica che comica, nata dalla ’penna leggera’ di Verdi che somiglia a quella di Wagner dei Maestri Cantori. L’orchestra gioca un ruolo fondamentale e totalmente nuovo: prende il sopravvento come raramente accade nella storia del melodramma per evidenziare ogni stato d’animo, dall’allegria alla nostalgia".

In scena un cast quasi del tutto nuovo rispetto alla scorsa edizione: la parte di Sir John Falstaff è interpretata da Michael Volle; Irina Lungu indossa i panni di Alice Ford; Adriana Di Paola è Mrs. Quickly mentre Mrs. Meg Page è interpretata da Claudia Huckle. Markus Werba è Ford, il marito di Alice; Rosalia Cíd è Nannetta e Matthew Swensen è Fenton. Altre tre le recite in programma: il 19, il 21 e il 23 giugno.

Chiara Caselli