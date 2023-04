Falso avvocato in manette Novantenne chiama la polizia e fa arrestare il truffatore

"Ehhhh, io non ci sono cascata perché da anni seguo le campagne di prevenzione delle truffe agli anziani, specie quelle della Polizia. Che ringrazio".

Quando si dice che lo’informazione è tutto: è così, sapendo, che una pensionata novantenne ha sventato la truffa del falso avvocato. Di più: ha fatto arrestare dagli agenti chi l’ha tentata. Pasquale Acanfora, 44 anni, di Napoli, dove risiede, è finito in carcere per tentata truffa aggravata. Per le sue "missioni" in Toscana si appoggia in tranquille pensioncine della provincia. A Figline Valdarno le volanti hanno trovato un tesoretto: monili in oro e orologi da donna, 15mila euro (prima stima). Nella sua stanza trovata anche una bilancina di precisione: pesava la refurtiva in albergo, prezzo al grammo, e la piazzava ai ricettatori? In attesa di definire a chi appartengono quei gioielli, e come sono finiti lì, è stato denunciato anche per ricettazione. Ha vari pregiudizi di polizia. Tra questi l’accusa di aver imbastito con complici ignoti un tentativo di truffa: quella del falso avvocato.

Ore 11, telefonata in una casa di Coverciano. Solito refrain drammaticamente noto: una voce maschile si presenta come avvocato del figlio della donna. Le racconta che il figlio ha avuto un incidente: è nei guai perché ha investito un pedone. "Ci vogliono settemila euro per farlo uscire da questa situazione". Il fantomatico principe del foro annuncia che sulla vicenda un (altrettanto fantomatico) capitano dei Carabinier, pronto a spedire in carcere il ’responsabile’ dell’incidente stradale....

"Altrimenti verrà un mio collaboratore per ritirare i soldi, o il corrispettivo in gioielli. E la faccenda finisce qui....

La donna è scioccata, ma si riprende. E non si fa intimidire. Sangue freddo, chiude la telefonata e subito avvisa la Polizia. Ma già qualcuno suona alla porta: l’esattore-truffatore. O un suo complice incaricato.

Gli agenti delle volanti vanno a razzo perché la tempestività è tutto. Questi banditi più di altri devono essere presi e fermati in flagrante. Con un po’ di fortuna magari. E di accortezza da parte delle vittime. Arrivano e la donna che ha intrattenuto Acanfora apre il portone dello stabile ai poliziotti: il 44enne napoletano esperto del ’ramo’ viene fermato sulla scale. Svicola. Altra sceneggiata: "Che volete da me? Sono un venditore porta a porta". Porta a porta è sicuro. Come il fatto che venda truffe. Ha in tasca 1.300 euro: sono il ’guadagno’ di un altro ’lavoretto’? Possibile: su Acanfora sono già in corso e ci saranno accertamenti dettagliati.

Giova qui ricordare e sottolineare che Carabinieri e Polizia negli ultimi giorni hanno dato risposte concrete a quella che è una autentica piaga: i raid in serie di truffatori organizzati, dai modi forbiti e subdoli al limite della intimidazione. A loro modo, credibili. Banditi veri che approfittano degli anziani, soli o quando sono sda soli, a dimostrazione che non c’è improvvisazione, ma uno studio attento delle vittime.

giovanni spano