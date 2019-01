Firenze, 30 gennaio 2019 - «Quando si fa sport bisogna sudare per eliminare tossine», «si ingrassa anche senza mangiare», «l'attività sessuale è rischiosa per chi soffre di cuore», «se sto meglio posso sospendere o diminuire le medicine prescritte dal medico»: sono queste alcune delle false credenze diffuse tra i fiorentini. Lo rivela un sondaggio promosso dalla società della Salute di Firenze, con Università, Usl Toscana centro, associazione Assocuore, presentato oggi a Palazzo Vecchio.

Oltre 3mila persone (pari all'1% della popolazione maggiorenne) ha risposto vero o falso a 16 domande su alimentazione, attività fisica, farmaci, fumo, alcool e attività sessuale, rivelando che su alcuni temi persistono false credenze tramandate nel tempo o alimentate dalle fake news.

Patrizia Giannelli dell'Asl Toscana centro ha illustrato i risultati del sondaggio: «Sul tema del fumo non ci sono vere e proprie false credenze - ha spiegato -, mentre sull'alimentazione su tre domande poste c'è un 40% di risposte sbagliate». Quanto all'attività fisica «sembra non essere molto chiaro cosa sia - ha osservato ancora -, si pensa che andare in palestra sia l'unico modo per fare attività. Sui farmaci invece è emerso che talvolta si ricorre a una sorta di automedicazione che è molto problematica». «Altro tema con grosse lacune è il consumo di alcool - ha concluso Giannelli -, per esempio il 36% pensa che bere birra aiuti ad avere più latte nelle mamme, una falsa notizia che può essere dannosa».

Per Francesco Fattirolli, direttore della riabilitazione cardiologica dell'azienda di Careggi alcune «credenze possono portare a comportamenti sbagliati, non in linea con gli obiettivi di prevenzione». L'assessore al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, ha spiegato che «lo scopo del sondaggio era avere più informazioni possibili sui temi della salute e abbiamo visto che c'è una serie di false credenze, spesso portate da fake news che si trovano su internet. Per contrastarle il Comune intende continuare con il sondaggio ampliandolo il più possibile, collegarlo a una serie di informative sui corretti stili di vita per cercare di informare i cittadini».