Fallito l’assalto al "Postamat" "Uffici più sicuri"

FIRENZE

Hanno tentato l’assalto al Postamat dell’ufficio di piazza della Libertà, ma il segnale di allarme, giunto alla centrale di Roma della sala controllo di Poste Italiane, è stato subito trasmesso ai carabinieri e il colpo è stato sventato. I militari hanno riscontrato segni di effrazione, ma l’attacco non è riuscito grazie a particolari accorgimenti assunti in materia di sicurezza. Sistemi che, spiega Poste Italiane, hanno generato "un effetto deterrente", che "ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi negli ultimi anni". Tutti gli uffici di Firenze e Provincia, ad esempio, sono provvisti ora di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 520 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli Atm, come la “ghigliottina“ che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La “ghigliottina” è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’Atm. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per tutti i suoi uffici del nostro territorio, l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 913 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.