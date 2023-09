Fallimenti pilotati da commercialista abusivo, scattano arresti e sequestri

Firenze, 27 settembre 2023 – Accuse pesanti, che vanno a vario titolo dalla bancarotta fraudolenta alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per questo cinque persone sono state arrestate (una in carcere e quattro ai domiciliari) dalla guardia di finanza di Firenze, che ha anche eseguito perquisizioni a Firenze, Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare è scattata martedì nell’ambito di una più vasta operazione che riguarda 22 indagati.

Ad entrare in azione è stato il 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, che ha messo nel mirino quello che viene definito un “collaudato e pluriennale sistema delinquenziale”, gestito da una famiglia toscana.

Secondo le ipotesi investigative, i principali indagati, attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di dottore commercialista, rilevavano, intestandole fittiziamente a “teste di legno”, società gravate da consistenti debiti sia commerciali che con il Fisco, permettendo così ai reali proprietari di evitare conseguenze civili e penali e di sottrarsi al pagamento delle imposte. Infatti, in alcuni casi, le società restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano a operare gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie società di “famiglia”.

Insieme agli arresti è scattato il sequestro finalizzato alla confisca di tre a Reggio Calabria del valore di circa 750mila euro e il sequestro preventivo per equivalente pari a oltre 106mila euro nei confronti di tre persone per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto.