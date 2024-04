Fallani, l’ultimo saluto alla città: "Dieci anni di valori e sensibilità"

"Dieci anni di governo della città". Il sindaco Fallani ha presentato la relazione di fine mandato alla cittadinanza. All’evento, tenutosi ieri sera alle 21 nell’auditorium del centro Rogers, erano presenti tutti gli assessori e i consiglieri comunali, che hanno assistito al discorso del primo cittadino, l’ultimo ufficiale sul compimento della sua azione amministrativa, prima dell’addio di giugno dopo le amministrative. Dieci anni raccontati con le voci dei protagonisti, le immagini, i video più rappresentativi. Una serata aperta al pubblico e che è stata il modo attraverso il quale Sandro Fallani ha voluto dire grazie a tutti coloro che erano presenti e a tutti quanti lo hanno sostenuto in questo decennio. Fallani lascia senza rimpianti, lo ha detto chiaramente anche al nostro giornale: "Il concetto del servizio era nella mia testa fin dal primo giorno. Un servizio è a scadenza, e non ci sono rimpianti per questo. Abbiamo governato la città con dei valori, e con delle sensibilità. Spero percepite dai cittadini". Tanti i temi dibattuti ieri sera: dalla nascita del parco cittadino, un grande polmone verde tra l’Acciaiolo all’ex Cnr secondo per estensione solo alle Cascine, alla forza della città sprigionata nella reazione collettiva nei giorni della pandemia. Il primo cittadino si è detto soddifatto per il lavoro svolto, per consegnare a chi verrà dopo di lui una città dove ci sono molti cantieri aperti per il rinnovamento del tessuto urbano, dell’edilizia scolastica in particolare con la prospettiva di migliori impianti e di una migliore qualità della vita e del lavoro per chi vivrà a Scandicci".