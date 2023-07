Fair Play Menarini Un galà sotto le stelle "Rendiamo omaggio ai campioni di lealtà"

Entra nel vivo il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini. L’edizione 2023 della tre giorni dedicata ai valori del gioco corretto dopo il debutto sull’Arengario di Palazzo Vecchio con il talk show “I campioni si raccontano“ con personaggi immortali della storia del pallone, come Arrigo Sacchi e il volto simbolo della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ma anche Edwin Moses e Tommie Smith che hanno condiviso ricordi ed esperienze, si è spostato al piazzale Michelangelo con la cena di gala. "Anche quest’anno, grazie ai campioni che premiamo, portiamo a casa degli esempi di correttezza e lealtà che ci guideranno nella vita di tutti i giorni" sottolineano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini. Otre ai padroni di casa, Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti e al presidente della Regione Eugenio Giani, al galà hanno partecipato tante personalità del mondo dello sport e della politica. Volti noti come l’ex allenatrice della Nazionale femminile iraniana di pallavolo Alessandra Campedelli, la stella dello sci alpino Deborah Compagnoni, la regina del fioretto Elisa Di Francisca e la doppia figlia d’arte Larissa Iapichino, trionfatrice nel salto in lungo all’ultimo Golden Gala e la leggenda del tennis Francesca Schiavone.

Tra gli ambasciatori del Fair Play Menarini che hanno partecipato il velocista Tommie Smith, simbolo della lotta alla discriminazione razziale, Edwin Moses e Giancarlo Antognoni. Tanti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico come il presidente e il segretario generale della Camera di commercio Leonardo Bassilichi e Giuseppe Salvini, il presidente Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi. "Il fair play è un concetto riferito a un’etica comportamentale - commenta Giani - Letteralmente significa ‘gioco corretto’, ma oggi questo approccio si trova anche nei rapporti sociali e nella politica, perché il fair play, ormai, rappresenta un modo di vivere".

Rossella Conte