Fair Play Menarini: serata finale, che show. Premiati Javier Zanetti e Larissa Iapichino

Firenze, 5 luglio 2023 – Spettacolo, sport e rispetto: la premiazione e la serata finale del Premio Internazionale Fair Play Menarini è stata un grandissimo successo.

14 foto La 27esima edizione della manifestazione è stata un successo assoluto. In tutto sono stati 17 gli atleti che hanno ricevuto un riconoscimento (Fotocronache Germogli)

La manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto è giunta alla 27esima edizione. E quale location migliore del teatro romano di Fiesole per premiare gli sportivi che in questo si sono distinti.

Al centro dell’evento, infatti, lo sport e il fair play, ben 17 gli sportivi premiati in altrettante categorie. Il premio «personaggio mito» è andato allo storico capitano dell’inter Javier Zanetti, bandiera della squadra milanese. Da sempre rispettato dentro e fuori dal campo, anche dai tifosi avversari: "E’ un piacere essere qui — ha detto il campione —. E’ un premio importante perché racconta la mia carriera non solo come calciatore ma anche come essere umano. Devo ringraziare l’Italia che mi ha accolto quando ero giovane. Il valore del rispetto è fondamentale».

Premiata anche la campionessa para olimpica Giulia Ghiretti, con «Lo sport oltre lo sport». La nuotatrice, ricordando i momenti dell’infortunio che l’ha costretta su una sedia a rotelle, ha ripercorso alcune tappe della sua riabilitazione: «Ripartire è stato naturale grazie anche a tutti quelli che mi sono stati vicini. Ancora ci sono molte barriere, quelle fisiche sono più facili da abbattere. Sono quelle mentali, quelle più toste» conclude, mentre ritira il premio dalla nuotatrice Federica Pellegrini.

Ma spazio anche al nuoto, lo storico Massimiliano Rosolino ha ritirato dal sindaco di Fiesole il premio «Promozione per lo sport». Nel ricordare l’importanza del riconoscimento, il nuotatore ha ripreso alcuni traguardi della sua carriera, soffermandosi su alcune specifiche gare, come quella di Sidney.

E’ andato invece alla doppia figlia d’arte fiorentina, Larissa Iapichino il premio «Un sorriso per la vita». «Questo premio’ un grandissimo onore — ha detto — è davvero emozionante ritirarlo in mezzo a queste importanti personalità. Fair play vuol dire gioco pulito, competere ma in modo sano». Iapichino è stata premiata da due mostri sacri dell’atletica, Smith e Moses, accolti con una standing ovation.

L’evento ha portato un vero clima di festa in paese: prima della cerimonia gli sbandieratori degli uffizi hanno sfilato davanti agli ospiti a ritmo di tamburi. Presenti diverse personalità del mondo dello sport e della politica. Volti noti come il grandissimo atleta, nonché simbolo della lotta al razzismo Tommie Smith.

Ma anche sportivi di primo livello come la pluricampionessa olimpica Federica Pellegrini. Presente anche il sindaco Dario Nardella, il presidente della regione Eugenio Giani e il ministro dello sport Andrea Abodi.

Gli altri sportivi premiati nel corso della serata: Deborah Compagnoni, «Carriera Fair Play»; Francesca Schiavone, «Sport e vita»; Alessandra Campedelli, «I valori sociali dello sport»; Elisa Di Francisca, «Sport e coraggio»; Giulia Ghiretti, «Lo sport oltre lo sport»; Luis Alberto Scola Balvoa, «Fair Play»; Lisa Vittozzi, «Fair Play e ambiente»; Jacopo Volpi, «Narrare le emozioni premio speciale Franco Lauro».