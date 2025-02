Faentina, la protesta prende sempre più forza: "Cabina di regia in Regione, c’è già la data"

Faentina, il giorno dopo la grande manifestazione tenutasi a Borgo San Lorenzo, la parola d’ordine degli organizzatori è una sola: "Continuare". E il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Triberti lo sottolinea: "La manifestazione ci ha dato ancor più spinta ed entusiasmo. Ora dobbiamo continuare, cercando di allargare questa collaborazione unitaria. E già domani chiederemo ufficialmente alle due Regioni un tavolo per sottoscrivere il Manifesto per la Faentina". Ora tocca alla Regione Toscana. E l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli dice che il tavolo è già pronto. "Proprio nei giorni scorsi – spiega – mi sono recato a Bologna per incontrare l’assessore ai trasporti dell’Emilia Romagna Irene Priolo. E abbiamo convenuto che il 20 febbraio, a Firenze, attiveremo una cabina di regia estesa, dedicata in particolare alle due linee ferroviarie al momento più in sofferenza, la Pontremolese e la Faentina. Sarà questa la sede – dice l’assessore Baccelli – per prendere in esame le questioni contenute nel manifesto".

Sarà dunque sottoscritto il Manifesto per la Faentina? Baccelli prende tempo: "Più che le firme conta risolvere i problemi, e analizzeremo punto per punto le questioni sollevate". E aggiunge: "Siamo ben consapevoli dei problemi che riguardano il tratto Marradi-Faenza dove ci sono centinaia di frane aperte; ma ci sono difficoltà troppo diffuse anche nel tratto toscano, e giustamente viene reclamata una maggiore regolarità del servizio. La manifestazione di domenica? E’ giusto che i sindaci rappresentino le esigenze delle comunità". Il centrodestra mette pressione alla Regione: "Riteniamo che sia doveroso sottoscrivere, da parte della Regione, il ‘Manifesto’ proposto a Borgo San Lorenzo - nota Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega - Da parte nostra prepareremo una specifica interrogazione rivolta all’sssessore Baccelli, chiedendogli quali risultanze concrete per i pendolari della Faentina, abbiano sortito i tanti tavoli di lavoro con Rfi che Giani ha svolto in questi anni". E l’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia, che ha partecipato all’evento tenutosi in Mugello domenica, non fa sconti: "Condivido le ragioni della protesta per l’ammodernamento della Faentina, mi impegno a sollecitare sia Ferrovie sia il Ministero delle Infrastrutture, anche se competenza è regionale, ma gli amministratori locali devono fare mea culpa e chiedere alla giunta regionale di agire".

Paolo Guidotti