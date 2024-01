Faentina I sindaci chiamano Figliuolo: "Il ripristino delle frane una priorità"

Tra appelli e "Faentina Day" gli amministratori locali si mobilitano. Così due sindaci toscani e due emiliano-romagnoli firmano un "Appello per la Faentina", chiamando in causa in primo luogo il Generale Figliuolo, commissario governativo per la ricostruzione, e le Regioni Toscana ed Emilia Romagna. "Non è più tempo di tergiversare – attaccano i sindaci di Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza –, è giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità. Le comunità lungo la dorsale appenninica che collega Faenza e Firenze non potranno sopportare a lungo i disagi causati dai danni alla linea Faentina, di vitale importanza per l’economia e la socialità dei nostri territori, provocati da oltre 250 smottamenti durante l’alluvione dello scorso maggio".

E spiegano: "Riteniamo che tali problematiche, pur partendo da terreni privati, abbiano un impatto diretto sulla linea ferroviaria, un’infrastruttura preposta a un servizio pubblico; pertanto, vanno considerate al pari di interventi pubblici".

I quattro sindaci parlano chiaro: "Ad oggi, nessuno degli enti decisori ha affrontato alla radice la questione. Nei giorni scorsi, il blocco dei treni per l’allertamento del sistema Sanf e le gravi lacune nel predisporre un tempestivo ed efficiente servizio di mezzi alternativi ai treni, con enormi disagi a danno degli utenti, studenti e lavoratori in particolare, hanno evidenziato che un ulteriore rinvio degli interventi sulle frane non è più accettabile".

Da qui l’appello: "Il ripristino delle frane lungo la ferrovia Faentina diventi finalmente un’assoluta priorità di tutti – tuonano –. Chiediamo nel più breve tempo possibile l’individuazione di risorse economiche ad hoc e la predisposizione dei progetti operativi degli interventi sulle frane che consentano, in tempi certi, il ritorno alla piena funzionalità della tratta ferroviaria".

Intanto i sindaci di Borgo San Lorenzo e di Marradi propongono un "Faentina Day". Non una festa, naturalmente, ma una giornata per sollecitare il rilancio della linea. Non sarebbe la prima volta. Un "Faentina Day" si tenne nel 2011, quando si temeva addirittura la chiusura della Faentina, e fu una buona occasione di rilancio. Adesso i sindaci ci riprovano, perché la situazione è grave. Si vogliono coinvolgere tutti gli interessati: "pendolari, associazioni di categoria, enti locali, e chiunque stia a cuore il futuro della Faentina. Può essere occasione – spiegano - per un salto di qualità necessario, con un occhio al servizio non dignitoso di oggi, ma anche con lo sguardo alla grande opportunità che questo collegamento rappresenta".

Omoboni e Triberti fissano già gli obiettivi, e tra questi: "intensificare le corse tra Firenze e Faenza, con l’inserimento di corse in orario pendolare e in orario serale – aggiungono –, un vero e proprio nuovo Memorario in linea con i bisogni di oggi, visto che l’attuale memorario risale al 2007 e che il collegamento tra Firenze e Faenza termina alle 19.40". I due sindaci chiedono anche di "modificare il contratto di servizio con Trenitalia e prevedere il finanziamento delle corse aggiuntive attraverso l’applicazione delle penali, che finalmente sono state applicate dalla Regione; di completare rapidamente le fasi di progettazione degli interventi previsto nel Protocollo di Intesa siglato nel 2017, e di completare l’arrivo dei treni Blues destinati a questa linea. Ne dovevano già essere messi in servizio diversi, ma tutto tace".

Paolo Guidotti