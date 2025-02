Faentina Day, avanti tutta: "Solo insieme si vince"

Oggi è Faentina Day. Dalle 10 in tanti saranno in piazza Giuseppe Alpigini, davanti alla stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo, per chiedere un servizio ferroviario più efficiente. In quella piazza, intitolata a un borghigiano che decenni fa si mise alla testa del comitato per la ricostruzione della linea Faentina via Vaglia, si darà voce e visibilità a un disagio crescente, che vede nella ferrovia un fondamentale strumento di collegamento con la città e di sviluppo del territorio, ma lo vede sempre più minacciato da disservizi, ritardi, cancellazioni, corse insufficienti. Una precarietà che indebolisce il servizio, costringendo spesso i viaggiatori a non usare il treno, bensì il mezzo privato, per essere certi di arrivare in tempo a destinazione. Ecco quindi “Manifesto per la Faentina“, un’idea lanciata dal sindaco di Marradi e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti, che ha visto raccogliere adesioni e consensi traversali. E subito accolta dal comitato dei pendolari mugellani, che si è affiancato all’Unione dei Comuni nell’organizzazione. Ci saranno, oggi in piazza, i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, le associazioni, da Cna a Confesercenti e Confcommercio, gruppi giovanili, tre comitati pendolari. Mentre Confindustria, pur non scendendo in piazza, ha condiviso l’iniziativa. Tra i partiti hanno aderito quasi tutti, dalla sinistra al Pd e nel centrodestra Forza Italia – che avrà a Borgo San Lorenzo anche l’onorevole Erica Mazzetti -, e Lega, mentre ha annunciato di non partecipare e non condividere la manifestazione Fratelli d’Italia. Adesione convinta invece di Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale a Firenze e consigliere metropolitano della lista “Territori al Centro”, insieme a una delegazione del coordinamento metropolitano di Italia Viva di cui è coordinatore.

Sul fronte istituzionale c’è stata l’adesione di tutti i Comuni del Mugello, di Faenza e Brisighella. Sul fronte della Val di Sieve alcuni Comuni, Pontassieve, Rufina e Pelago non hanno aderito, ma lo hanno fatto San Godenzo e Londa. Una frizione per ora rimasta piuttosto sottotraccia.

Paolo Guidotti