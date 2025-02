Faentina chiusa: "Sarà il caos. Ora un summit"

Giovedì scorso a Firenze si è tenuto il primo incontro della "cabina di regia" fra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna per discutere dei problemi delle ferrovie interregionali, Faentina compresa. E in quella sede è giunta la conferma della chiusura nel periodo estivo. Se in riunione i sindaci di Scarperia e San Piero, Marradi e Palazzuolo hanno espresso le loro obiezioni e richieste, il sindaco di Borgo San Lorenzo, pur presente, preferisce affidare a una nota, diffusa ieri, le proprie preoccupazioni. "Dal 7 agosto al 7 settembre la ferrovia Faentina sarà nuovamente chiusa al traffico da Borgo San Lorenzo a Firenze via Vaglia", nota Leonardo Romagnoli. Che sottolinea un’altra criticità: "Purtroppo contemporaneamente ai lavori di RFI, sono in corso già da alcune settimane i lavori di Publiacqua sulla Bolognese in ingresso a Firenze che renderanno quasi impossibile l’accesso alla città da questa direzione. Una situazione addirittura più difficile di quella verificatasi lo scorso anno. Quindi, anche nel periodo estivo del 2025 l’unica strada di accesso a Firenze per chi si muove dal Mugello sarà la SR 302 Faentina che dovrà sostenere il trasporto privato e pubblico. La presenza di alcuni cantieri e sensi unici alternati fa prevedere una situazione di estrema difficoltà per pendolari e turisti". Romagnoli sollecita un incontro tra Comuni del Mugello, Città metropolitana, Regione e Trenitalia per valutare i tempi di chiusura dei cantieri oggi presenti sulla 302 e l’organizzazione di un trasporto alternativo con bus e treno verso il capoluogo". Ma la Faentina, stavolta tra Borgo e Marradi, chiuderà ancor prima, dall’11 giugno fino al 7 settembre, salvo il fine settimana del Motomondiale, dal 20 al 22 giugno. Romagnoli conclude: "Ancora una volta si chiede un grosso sacrificio al nostro territorio".

Paolo Guidotti