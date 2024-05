Faentina, apre lo sportello legale. Un avvocato aiuterà i pendolari

Basta con i disservizi ferroviari. Ora i sindaci del Mugello alzano il tiro, e l’Unione dei Comuni lancia un nuovo servizio. Ogni mercoledì, da oggi, un avvocato sarà a disposizione dei cittadini per valutare i problemi causati dai disservizi sulle due linee del Mugello, la Faentina, via Vaglia, e la Borgo – Pontassieve – Firenze, per verificare se vi siano gli estremi per adottare atti a tutela dei cittadini. Ritardi, cancellazioni, servizi sostitutivi inadeguati, carenza di informazioni nelle stazioni e sui treni d’ora in poi potrebbero diventare cause legali. E l’avvocato lo paga l’Unione. Sarà disponibile, telefonicamente, al numero 380 9025873 ogni mercoledì dalle 12 alle 15. "E’ un’iniziativa – spiega il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore – condivisa con tutta la giunta e in particolare con l’assessore ai trasporti Omoboni che nasce dalla presa d’atto che il servizio non accenna a migliorare. Le richieste dei sindaci e del territorio non trovano ascolto da parte di Trenitalia, e spesso si minimizzano i disagi che gli utenti subiscono. Le abbiamo provate tutte, incontri, suggerimenti, atteggiamento collaborativo. Ma non è pensabile avere un servizio che mette a rischio la tranquillità lavorativa delle persone. Ci sono cittadini costretti a bruciare mezz’ore di lavoro o di permesso perché arrivano tardi, o studenti costretti a esaurire le giustificazioni, mettendo a rischio la promozione, per i continui ritardi e i disservizi che Trenitalia regala ai nostri cittadini. Ora basta". Ecco dunque lo sportello: "Abbiamo fatto una convenzione – dice Passiatore -con uno studio legale, per offrire uno servizio di consulenza. E se il disservizio è tale da causare un danno alla persona, alla propria attività e alle proprie finanze, si valuteranno gli estremi per adottare azioni legali. Continuare a mettere la testa sotto la sabbia non funziona. Occorre che Trenitalia prenda seriamente in considerazione di fare investimenti, per migliorare treni e infrastrutture".

Paolo Guidotti