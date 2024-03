Facoltà di Agraria al Polo scientifico. Il Pd alza la voce: "Lì deve andare"

"Stiamo lavorando sull’ipotesi di Sesto Fiorentino che rimane in piedi. Ma non escludiamo alcuna ipotesi". Pochi giorni fa, sulle pagine de "La Nazione", la rettrice Alessandra Petrucci aveva ribadito che il progetto per l’inserimento del Dipartimento di Agraria all’interno del Polo scientifico e universitario di Sesto rappresenta l’opzione principale ma il riferimento a possibili alternative ha provocato diverse preoccupazioni. Il Pd sestese, per esempio, interviene per chiedere che l’ipotesi Sesto non solo rimanga in piedi ma sia l’unica da percorrere. "Da sempre – sottolinea al proposito il segretario comunale del partito Lorenzo Zambini - sosteniamo che il Polo deve crescere e integrarsi sempre di più con il territorio. Dopo l’arrivo del liceo scientifico Agnoletti, l’impegno sulla mobilità e sulla progettazione della tranvia, l’arrivo del Dipartimento di Agraria è un altro tassello fondamentale per lo sviluppo di un luogo che è un pezzo straordinario dell’identità di Sesto e dell’area metropolitana. Su questo punto per il Partito Democratico non ci possono essere tentennamenti, le scelte fatte e che faremo dimostrano un percorso chiaro". Tesi, questa, sposata in pieno anche dall’assessore Pd ai rapporti con l’Università e con il Polo Scientifico Tecnologico di Sesto Fiorentino, Sara Martini. "Tra le priorità dell’amministrazione – dice - c’è sempre stata e continua a esserci quella di rendere il Polo Scientifico un’area sempre più vivibile e sempre più accogliente. Tra le varie azioni, oltre alla tramvia, c’è anche quella di trasferire ulteriori funzioni sia grazie all’investimento dell’Università di Firenze, sia grazie alle scelte che abbiamo fatto all’interno del nostro Piano operativo comunale. E come sappiamo le scelte non sono mai neutre, da parte nostra c’è un impegno politico preciso per far sì che il Polo possa diventare sempre di più il luogo del sapere e dei saperi". In teoria i lavori per la realizzazione del polo di Agraria a Sesto sarebbero dovuti iniziare nel 2023: il maxi progetto prevedeva la costruzione di dieci edifici per una superficie complessiva di 35.000 metri quadrati con i diversi volumi collegati fra loro da un sistema di percorsi aerei, ponti e ballatoi, dalla quota del primo piano. Gli edifici avrebbero dovuto accogliere, tra le altre cose, aule didattiche, laboratori didattici e di ricerca, una biblioteca e spazi di servizio.