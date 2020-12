Firenze, 16 dicembre 2020 - Un viaggio multisensoriale nel mondo degli agrumi. Il bellissimo volume «Gli agrumi ai raggi X» è scritto con passione e dedizione da Jacopo Nori, direttore della Diagnostica senologica di Careggi, assieme alla professoressa di Storia della medicina e bioetica dell'Università di Firenze, Donatella Lippi.

E contiene anche alcune conversazioni sull'arte di Giulio Clementi, pittore-decoratore, musicista e scrittore. Sfogliando le pagine, degli agrumi sembra di sentirne gli aromi, di assaporarne il gusto, percorrendo la loro storia, la descrizione minuziosa delle varie tipologie, le modalità di coltivazione, il loro uso in medicina, e nell'arte profumiera. Il libro è un vero e proprio trattato che degli agrumi ricostruisce la presenza nel mito e nella letteratura, nell'arte e nella gastronomia.

Con immagini suggestive e inedite. Il risultato finale è davvero sorprendente, un'opera evocativa che unisce competenze diverse: destinato non solo a un pubblico di appassionati, ma a chiunque abbia la curiosità di entrare in un mondo di profumi e bontà, di scienza e natura.

Pubblicato da Polistampa per l'Associazione Noi per Voi onlus che sostiene le famiglie dei piccoli e giovani pazienti ricoverati nei reparti di Oncoematologia dell'ospedale Meyer di Firenze. I proventi della vendita saranno integralmente dati in beneficenza. Il volume, che unisce competenze diverse, ha un duplice scopo: da una parte sostiene e dà voce a un'Associazione che svolge un'attività meritoria, dall'altra offre un quadro ricco e articolato degli agrumi, avvicinando idealmente l'Estremo Oriente alla cultura del mondo classico e al paesaggio più autentico , storicamente identificato nei paesi mediterranei. Per acquistarlo è possibile chiamare lo 055.580030 o visitare lo shop solidale www.shop.noipervoi.org, o andare alla Libreria Giunti al Punto di Careggi.