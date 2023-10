Fabrizio Borghini, la camera ardente in Regione. Poi la commemorazione

Firenze, 15 ottobre 2023 – Sarà allestita nella giornata di domani, lunedì 16 ottobre, la camera ardente del giornalista e scrittore fiorentino Fabrizio Borghini. Dalle 10 alle 18, nella Sala delle Esposizioni nella sede della presidenza della Giunta Regionale, in piazza Duomo 10 a Firenze, sarà possibile porgere l’ultimo saluto al celebre giornalista, scrittore e documentarista.

La commemorazione si terrà il giorno successivo, martedì 17 ottobre, nello stesso Palazzo Sacrati Strozzi, alle 10. Lo rende noto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Borghini è morto sabato sera all’età di 76 anni mentre si trovava al cinema per assistere alla ‘prima’ del figlio regista. Un malore non gli ha lasciato scampo. E’ stato autore di numerosi libri dedicati al cinema e non solo. Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui il “Renzo Montagnani”, che gli fu conferito nel 2007.