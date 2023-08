Fabio, morte da eroe La promessa degli amici "Sarai colonna portante delle vite di tutti noi"

Tantissimi gli amici, i parenti, i compaesani che si sono stretti ieri intorno alla famiglia di Fabio Sequi, l’artista 35enne di Grassina morto domenica, stroncato da un malore dopo aver tentato di salvare due bagnanti nel mare di San Vincenzo. La chiesa di San Michele Arcangelo a Tegolaia è gremita da almeno 300 persone, la metà deve seguire il funerale dal sagrato. Molti gli occhiali scuri, lacrime rigano le guance di molti giovani che a quell’età la morte non possono accettare. Altrettanti gli anziani, Grassina si riscopre comunità: il dolore e la fierezza di essere compaesani di un eroe. C’è un silenzio surreale rotto da qualche singhiozzo, quando la bara viene portata su per la scalinata. Don Umberto Cavini apre la cerimonia: "Sono gesti che affondano in un grande silenzio dove c’è una domanda che circola nella nostra mente; per gli uomini e le donne di fede questo silenzio è il luogo della presenza di Dio. Noi sappiamo che Fabio in questo momento vede e contempla il mistero della vita. Le risposte che Fabio dà alla nostra domanda sono nascoste in quella breve esistenza che ha vissuto in mezzo a noi ed è compito della nostra fede ricercare e ritrovare attraverso i suoi gesti, le sue parole, i suoi occhi il senso profondo di quello che la vita ha segnato nel suo cuore e ha raccontato a noi, alle persone che gli vogliono bene".

Presenti Francesco Conti, presidente del consiglio comunale di Bagno a Ripoli che ha riportato un messaggio del sindaco Casini, impossibilitato a presenziare, e Giulio Saturnini, vicesindaco di Greve dove Fabio ha vissuto a lungo: "Quante volte – si legge nel messaggio – sentiamo usare a casaccio il termine ‘eroe’. Ma se per eroe intendiamo qualcuno che non resta con le mani in mano davanti a chi è in difficoltà, qualcuno che non sceglie la strada dell’indifferenza – che non si limita a riprendere con un telefonino, magari – ma mette a rischio se stesso, che si tuffa in mare senza pensarci due volte per salvare qualcuno in balìa delle onde, allora sì, possiamo dirlo: Fabio è un eroe. Quello a cui non si può dare un nome è il vuoto enorme che Fabio ha lasciato, il sapore amaro per il senso di ingiustizia che si prova per la sua perdita assurda e dolorosa. Chi lo conosceva, per primi i suoi genitori, i familiari e i suoi amici più cari, sapevano già chi è Fabio. Oggi lo sappiamo tutti".

Applausi, abbracci e lacrime alla lettera degli amici: "Era un ottimista, un creativo, ispirava a essere delle persone migliori sempre disposto a condividere un po’ della sua magia. Un ragazzo pacato e taciturno ma deciso e fermo, con le sue idee e la sua vena artistica ha toccato tutti noi. Il nostro pensiero va a Nedo e Luciana, che attraverso il loro amore e la loro dedizione hanno cresciuto un miglior amico, un figlio, un fratello unico al mondo, rendendolo una colonna portante nelle vite di tutti noi".

Carlo Casini