Fabio, l'Uomo che ha Salvato Due Vite, Un Eroe dell'Umanità

Benedetto

Ferrara

Sì, umano nella sua miseria. Perché Fabio sarà giustamente chiamato eroe, ma forse è più giusto chiamarlo semplicemente Uomo. Esiste la debolezza, certo, ma poi c’è il coraggio, per fortuna di coloro ai quali è stata salvata la pelle sulla spiaggia di Rimigliano, quelli che poi sono spariti nel nulla. Fabio e il suo primo giorno di ferie, Fabio che tra le onde ci ha lasciato la vita, distrutto da quel coraggio che ha spinto due vite verso la riva e lui sott’acqua e in prima pagina. Insieme alla parola addio. Lo sappiamo bene che la violenza è un linguaggio padrone del nostro tempo: quella verbale, quella che corre sui social, quella più feroce che ci racconta storie di ordinaria follia. E allora? E allora c’è chi muove il suo istinto seguendo la convinzione che la vita degli altri è anche un po’ la sua, che non sarà l’ego dopato o l’indifferenza a renderci migliori. Che noi, come uomini, abbiamo dei diritti ma anche dei doveri, se vogliamo sentirci tali. Questo dà un senso alla vita di chi fa volontariato lontano dai riflettori, di chi crede nel senso più profondo del considerarci esseri umani. E anche a chi, in un giorno di vacanza col sole che scalda la pelle e il vento di ponente che alza le onde, si lancia senza pensarci due volte per salvare due vite dalla forza irresistibile del mare. Beh, questo trentenne figlio delle nostre strade, fratello della nostra normalità, merita un ricordo e qualcosa di più da piccolo grande eroe. Certo, ma anche di essere chiamato Uomo, per ricordare a tutti noi il lato più luminoso di una parola semplice e grandiosa: Umanità.