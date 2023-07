Fabio e il richiamo dell’agricoltura "Questo corso è la vera maturità"

Essere contadino oggi è un grande valore. Specie in un terra dove l’agricoltura è un elemento importante per l’economia, diretta e di indotto, del territorio come quello chiantigiano. Questo sostiene Chiantiform che con la sua scuola ha dato un futuro lavorativo a molto giovani appena usciti del percorso scolastico. A testimoniarlo è Dania Grossi, mamma di Fabio, 18 anni tra un mese, di Barberino Tavarnelle, che si è appena diplomato operatore agricolo con l’agenzia formativa promossa dai cinque Comuni del Chianti e dell’area fiorentina.

"Questo corso – scrive la mamma alla scuola – ha fatto maturare Fabio. Ora è più sicuro di sé, determinato, ha allacciato un ottimo rapporto con voi e i professori. Si tratta dunque di un corso davvero utile che lo ha portato a raggiungere un importante traguardo, grazie infinite".

Fabio aveva interrotto gli studi all’istituto Roncalli Sarrocchi di Poggibonsi. Ed è a San Casciano che ha ritrovato la propria strada, a contatto con la terra dove è cresciuto, tra i campi, i vigneti e gli ulivi. "Fabio – continua la mamma – si rifiutava di continuare gli studi. La scuola ha ‘salvato’ mio figlio".

Il corso seguito dal ragazzo ha l’obiettivo di formare una figura professionale con preparazione in ambito agricolo. Ci sono più corsi: a settembre, per il quarto anno consecutivo, sarà riaperta la nuova classe del corso Agr.In.Chianti per i giovani di tra i 14 e i 18 anni. Come spiega Elisa Corneli, presidente di Chiantiform, "uno degli aspetti più qualificanti dell’attività di formazione, e particolarmente apprezzato dagli allievi, è la creazione delle relazioni con i coetanei e gli adulti. Il mettersi in gioco, lo scambio, il confronto. Insieme all’alternanza delle lezioni, che si svolgono in parte in aula, presso la sede sancascianese di via della Libertà, e in parte a contatto con la natura con gli stage in azienda". Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto. Info: Chiantiform, via della Libertà, 57 San Casciano. Telefono 055 8294624, e-mail: [email protected]

Andrea Settefonti