Fabbrica Europa, visioni di danza Figure femminili potenti e spirituali

di Olga Mugnaini

"Un richiamo all’essenzialità della terra, una sorta di sogno creativo, nel guardare a quelle forze generative che la abitano

oltre il tempo e la storia, oltre gli stereotipi e i pregiudizi".

Fabbrica Europa torna per la 30ª edizione, ancora una volta con un tracciato trasversale, dove in primo piano spiccano presenze femminili visionarie, protagoniste con la potenza, la profondità e la spiritualità delle figure archetipiche o con l’intensità del segno sociale, politico e culturale più attuale. Tutto ciò nell’arco di un mese, dall’8 settembre al 12 ottobre, con 56 rappresentazioni, di danza, musica e arti performative, con 35 compagnie e oltre 100 artisti da 15 Paesi, che si alterneranno fra progetti, spettacoli, concerti, performance, creazioni site specific, incontri, workshop.

Il festival, presentato ieri al Parc da Luca Dini presidente Fondazione Fabbrica Europa, Maurizia Settembri e Maurizio Busìa direzione artistica, e dalla consigliera regionale Cristina Giachi, inizia venerdì col regista Romeo Castellucci e la sua ultima creazione, ‘Domani’, su musiche di Scott Gibbons. Il 14 settembre al teatro del Maggio va in scena lo spettacolo di Elle Sofe Sara, coreografa, regista e filmmaker norvegese di origine Sami, che propone creazioni legate alla realtà sociale, politica e culturale di questo popolo indigeno.

Tra gli altri protagonisti del festival il coreografo Jérôme Bel, la cantante francese Anne Paceo e l’artista tunisino Dhafer Youssef, all’avanguardia di una corrente di musica contemporanea che fonde influenze orientali e occidentali.

‘Adieu et au revoir: il Novecento sottobraccio a Isadorai’ è il talk di Marinella Guatterini che esplora l’effervescenza artistica di Firenze nel XX secolo. La rassegna propone anche ‘Mappe dal nuovo mondo’, una piattaforma dedicata alla nuova scena performativa e multidisciplinare contemporanea: alla Manifattura Tabacchi, teatro Florida e Parc verranno mostrati processi, esiti creativi e proposte di artisti internazionali che si misurano con i linguaggi del corpo, la musica, il suono e le nuove tecnologie. E ancora I la performance del violinista francese Théo Ceccaldi con la cantante etiope Hewan Geberewold. Ospite in residenza creativa al Parc Philippe Kratz con ‘The Red Shoes’, che si ispira alla fiaba di Christian Andersen per indagare la relazione tra soggetto e oggetto in chiave attuale. Tutto il programma su www.fabbricaeuropa.net.