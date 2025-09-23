Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
23 set 2025
ANTONIO TADDEI
Cronaca
Fa la spesa e viene derubata. Ladri di portafoglio alla Coop

Ancora un furto di portafoglio alla Coop di viale Europa a San Casciano Val di Pesa. E’ successo sull’ora di pranzo. La signora prima di entrare nel supermercato ha prelevato al Bancomat mille euro riponendogli nel portafogli e infilato nella borsa. Il tempo di fare gli acquisti e quando è arrivata alla cassa, il portafoglio era sparito da dentro la borsa. Presa dalla rabbia si è messa a gridare attirando l’attenzione da parte del personale Coop che l’ha aiutata nel bloccare le carte. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di San Casciano.

Nel frattempo i ladri avevano tentato di fare un prelievo presso uno sportello bancario nella vicina frazione di Cerbaia Val di Pesa, per fortuna non andato a buon fine. A quel punto non è rimasto altro alla signora di seguire i carabinieri per sporgere denuncia. E’ stato chiesto anche di acquisire eventuali immagini delle telecamere interne, ma la risposta è stata che all’interno della Coop, come altri supermercati, non si possono mettere le telecamere per tutelare la privacy dei dipendenti. Così l’unica soluzione è stata quella di visionare l’immagine nel momento del prelievo con il bancomat rubato, ma sebbene qui la telecamera ci sia, il ladro si è ben mascherato rendendosi irriconoscibile dall’occhio elettronico.

Antonio Taddei

