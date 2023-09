Expo Chianti Classico: oltre 20mila visitatori a Greve in Chianti

Quattro giorni di eventi, 200 vini in assaggio, oltre 20mila visitatori e più di 9mila calici degustazione venduti. Sono i numeri della 51ª rassegna Expo Chianti Classico che si chiusa domenica. Hanno partecipato oltre 150 aziende Chianti Classico, 64 delle quali hanno esposto in piazza Matteotti. "Questa edizione, dedicata ai 250 anni di vita istituzionale della comunità grevigiana, si è presentata come un viaggio nel bicchiere ricco di cultura", ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini. "Un approccio produttivo e un modello di coinvolgimento della comunità su cui l’Expo ha scommesso". Restituendo l’immagine di un territorio unito e forte, che vuole guardare avanti con l‘idea di farsi interprete e portavoce delle esigenze e delle vocazioni di una realtà vitivinicola unica e importante, il Chianti Classico. "Un ringraziamento a tutte le aziende – ha concluso il sindaco Paolo Sottani - che hanno partecipato alla manifestazione, allo staff e al personale comunale che ha lavorato in modo da consentire la perfetta riuscita della manifestazione".