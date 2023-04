Exploit padel, nuovi spazi sottratti al calcio

di Fabrizio Morviducci

Otto campi da padel, al posto del campo sussidiario del Vingone. Il progetto è stato presentato dallo Scandicci Calcio che ha in gestione l’impianto, dove per un po’ di tempo si è allenata anche la squadra di rugby di Scandicci. La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto presentato dalla società sportiva, che prevede anche la costruzione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoio all’interno dell’impianto. Un progetto sul quale non mancano discussioni, anche a livello politico.

"Sulla gestione degli impianti sportivi – dice Leonardo Batistini (Lega) – la situazione è davvero folle. Non si capisce il perché si debba smantellare un campo di calcio per costruirne altri da padel, senza che se ne sappia nulla. Chiederò la convocazione della IV commissione. Mi domando a cosa servano le commissioni che non vengono mai convocate, soprattutto quando ci sono questioni di questo genere. Ora ‘smontiamo’ il campo del Vingone. Ma ‘smantelliamo’ anch il Turri per metterci una nuova scuola, senza avere neanche pronto un progetto alternativo di un impianto adeguato alla serie D per ospitare lo Scandicci. Abbiamo un palazzetto fatiscente, ma lo teniamo in piedi, anche se la nostra squadra di casa, la Savino del Bene va a vincere le coppe europee lontano da Scandicci. Per chiudere il cerchio: aspettiamo da anni una piscina a Badia a Settimo, che sembra più una leggenda metropolitana che una cosa seria".

L’amministrazione comunale tempo addietro aveva dato il via ai gestori di impianti sportivi che volevano adeguare i loro campi al gioco del padel o di altre discipline. L’atto comunale dava nel contempo il via al dirigente competente "di tener conto delle richieste pervenute dai gestori degli impianti sportivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove strutture per attività sportive comunque compatibili (padel e altre attività)", dando atto "che la miglioria sarà realizzata nel rispetto della vigente normativa tecnica (paesaggistica, urbanistico-edilizia, di sicurezza)", e infine definendo di procedere con l’adeguamento dei rispettivi contratti di convenzione.

Secondo l’amministrazione comunale, il fatto che si intervenga sul sussidiario del campo di Vingone, non pregiudica l’operatività dell’impianto sportivo che si trova accanto all’area Socet, ma permette di accrescere la scelta di discipline da praticare nel quartiere. Il padel è una disciplina sportiva che si sta affermando sempre più, attirando nuovi giocatori di tutte le generazioni, ed è inoltre un’opportunità per tenere i bilanci in ordine, visto che tante persone lo praticano e per noleggiare i campi bisogna ovviamente pagare: fino a 60 euro a Firenze per un’ora e mezzo. Ed è per questa stessa ragione che associazioni e società sportive di Scandicci si sono subito attivate e interessate ad intercettare nuovi iscritti.

"Ma se un privato con un terreno volesse aprire un proprio impianto? – ha detto ancora Leonardo Batistini – Chiedo quale sia l’intenzione dell’amministrazione comunale anche rispetto a questa opzione. Perché è vero che le associazioni sportive sul territorio sono molte e molto bene organizzate, ma sarebbe un errore non concedere la stessa possibilità anche ai privati".