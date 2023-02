Ex scuola Fratti, via alla ristrutturazione

di Sandra Nistri

Affidati i lavori per la riqualificazione del cortile interno fra il palazzo comunale e la ex biblioteca di via Fratti. L’intervento, per un importo stimato di 300mila euro, rientra nel complesso di opere da quasi due anni e mezzo in fase di realizzazione per il ripristino dell’immobile che ha ospitato prima la scuola elementare Fratti e poi la biblioteca in cui confluiranno una serie di servizi e uffici comunali, compresa la sede della polizia municipale che troverà spazio al primo e secondo piano. Il cortile sarà infatti destinato a uso esclusivo dei mezzi dei vigili con la realizzazione di 15 posti auto e cinque tra motociclette e ciclomotori. Il progetto definitivo-esecutivo approvato pochi mesi fa prevede, in particolare, l’eliminazione di tutti gli arbusti ed alberature spontanee nel cortile con la sola eccezione dello ‘storico’ cedro del Libano al centro che sarà circondato da una aiuola verde. Per evitare possibili danni alle automobili destinate ai quattro posti intorno all’aiuola sarà realizzata una doppia pensilina coperta equipaggiata con illuminazione propria e prese di ricarica per le apparecchiature di servizio presenti su alcuni mezzi della polizia municipale. Prevista anche la completa demolizione della pavimentazione esistente e il rifacimento di tutto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e delle due fosse biologiche esistenti a servizio degli uffici oltre che dell’impianto dell’illuminazione con la posa in opera di una serie di lampioni.

Il pacchetto di lavori dovrebbe essere concluso entro la prossima primavera. Poi potrà scattare l’iter per il trasferimento in via Fratti degli uffici comunali con un netto ritardo rispetto alle previsioni iniziali: anche dopo la variante in corso d’opera del dicembre 2021, che aveva portato a una serie di modifiche al progetto, i lavori si sarebbero dovuti infatti concludere nel marzo dell’anno scorso. Nella ex biblioteca, oltre alla polizia municipale, troveranno spazio anche una serie di uffici comunali attualmente in sedi dislocate e per i quali il Comune paga un affitto (che poi sarà risparmiato visto che l’immobile di via Gramsci è di proprietà comunale), tra l’altro quelli della ex Istituzione in via Gramsci.