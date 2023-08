Ex Scalo Merci, due persone denunciate per occupazione abusiva

Firenze, 22 agosto 2023 – Due stranieri di 33 e 48 anni sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile.

Nella mattina di lunedì 21 agosto la polizia di stato ha fatto un’incursione a sorpresa nell’area dell’Ex Scalo Merci vicino alla stazione ferroviaria. All’interno sono stati trovati diversi giacigli di fortuna e soprattutto 2 cittadini stranieri, un marocchino e un libico, che sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale e per la formalità di rito.

Il cittadino marocchino è risultato irregolare e quindi trasferito al Cpr di Milano scortato da personale di polizia.