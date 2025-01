Ex sanatorio Banti, sesto tentativo di vendita

Firenze, 7 gennaio 2025 - Nuovo tentativo di vendita per l'ex sanatorio Banti di Pratolino, nel comune di Vaglia, abbandonato ormai da tempo. L'Asl Toscana centro ha pubblicato il bando per l'alienazione dell'immobile, il sesto; l'ultimo risale allo scorso anno ma venne ritirato per "ragioni tecniche".

Il prezzo base di offerta è di 2 milioni e 216mila euro, sensibilmente sceso nel corso degli anni. L'immobile ha una superficie di 13.005 metri quadri, con terreni per 64.140 metri quadri.

Rispetto all'avviso precedente non sono cambiate le possibili destinazioni d'uso ammesse, come scritto nella relazione tecnica: residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e di servizio.

Per la sola funzione residenziale è stabilito un limite massimo del 30 % della superficie edificata esistente (pari a 12.000 mq), di cui il 10% da destinare ad edilizia sociale. Le offerte, si legge nel bando, dovranno arrivare entro le 12 del primo aprile 2025.