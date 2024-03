Ex ospedale di Luco, lavori conclusi Il progetto studentato prende quota

Ora l’ex-ospedale di Luco è più "protetto". Ma si è ancora alla ricerca di un utilizzo. E il sindaco di Borgo San Lorenzo rilancia la proposta di farne uno studentato, a servizio dell’Università di Firenze. La buona notizia è che si sono recentemente conclusi i lavori per la messa in sicurezza del tetto del grande immobile, che ora appartiene alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, alla quale lo trasferì la Regione Toscana. Ed è stata proprio la Regione a finanziare con mezzo milione di euro l’intervento di "emergenza", indispensabile per rallentare il degrado della struttura. Il tetto era ormai un colabrodo, e così si è provveduto alla rimozione delle parti compromesse, al montaggio di una copertura in lamiera, con la demolizione dei controsoffitti che non reggevano più.

La Fondazione ha affidato anche la progettazione esecutiva per un intervento di consolidamento strutturale dell’intero edificio ed è in attesa di ricevere il parere da parte della Soprintendenza al progetto definitivo; l’intervento prevede il completo recupero statico dell’ex ospedale con opere di consolidamento sismico e il rifacimento completo delle coperture; il costo stimato per l’esecuzione dei lavori è di circa 4 milioni di euro.

"Con la conclusione dei lavori da 500mila euro sulla copertura abbiamo dato un po’ di respiro ad una struttura fortemente provata dal passare del tempo - nota il sindaco Paolo Omoboni - ma il nostro impegno non deve finire qui. Da anni siamo impegnati nella ricerca di soluzioni che possano garantire un futuro al complesso dell’ex ospedale, missione non facile visti gli alti costi del restauro conservativo dell’immobile. Oltre al progetto esecutivo per l’adeguamento sismico e il rifacimento delle facciate, a disposizione del Maggio, stiamo lavorando con la Regione e la Città Metropolitana per rendere concreta la realizzazione di uno studentato. Una soluzione che può essere ottimale sia per le necessità dell’Università che per la vita degli studenti e dei residenti, attraverso un potenziamento del trasporto pubblico di collegamento con la Stazione di Borgo San Lorenzo". La candidatura a studentato, si sottolinea, è sostenuta anche da Regione e Città Metropolitana. Così ora si attende solo di passare, dopo decenni, dalle parole ai fatti.

Paolo Guidotti