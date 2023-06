Ex Lucciola Nuova ditta per i lavori

di Sandra Nistri

Dopo mesi di stop e la risoluzione del contratto di appalto per difficoltà economiche della ditta, riparte il recupero della ex Lucciola di piazza IV Novembre. La giunta ha approvato il progetto-stralcio e dato il via all’iter per procedere a un nuovo affidamento. Previsti il completamento delle coperture e degli intonaci esterni, il rifacimento degli interni, la posa dei pavimenti e la realizzazione degli impianti. La nuova sala polivalente è invece ultimata nella parte strutturale e delle coperture. In questo caso si provvederà, quindi, alla realizzazione delle pareti a copertura e degli impianti e all’installazione di infissi e pompe di calore. Una volta riaperti i cantieri, i tempi di realizzazione sono stimati in 255 giorni lavorativi. Prima della ripresa effettiva saranno però necessari alcuni interventi di rimozione dei rifiuti, l’abbattimento di parti ammalorate e le verifiche tecniche sul legno, con un costo di 40mila euro. Per i maggiori costi sostenuti, come per tutti i danni derivanti dall’interruzione lavori e ritardi, l’amministrazione si rivarrà sul precedente affidatario. "Entro un paio di giorni – annuncia il vicesindaco Claudia Pecchioli (foto) – apriremo la gara rimettendo in moto un progetto strategico per il centro".

Sandra Nistri