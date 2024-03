Ex ippodromo delle Mulina. Il consiglio comunale stanzia i fondi. Debito fuori bilancio di 270mila euro

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato, a maggioranza, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per circa 270mila euro in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2023, avversa a Palazzo Vecchio, che ha chiuso il contenzioso sull’ex ippodromo delle Mulina. Il contenzioso si trascinava da anni tra Comune e Pegaso srl, società cui l’amministrazione comunale aveva ritirato nel maggio 2016 la concessione per la riqualificazione dello spazio. Il Consiglio di Stato aveva infatti condannato lo scorso novembre il Comune di Firenze a corrispondere la somma di 200mila euro (per il mancato guadagno e i costi di gestione) alla Pegaso srl Il braccio di ferro tra l’amministrazione e il gestore andava avanti dal 2015, da quando l’amministrazione comunale assegnò la concessione (della durata di 25 anni) del complesso immobiliare alla Pegaso.