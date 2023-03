Ex Gkn, voce grossa dei lavoratori E scrivono a Regione e Ministero "Non vogliamo un altro Borgomeo"

"Non si possono ignorare i lavoratori senza stipendio da oltre sei mesi, la politica intervenga con urgenza". Dopo il corteo di protesta di sabato scorso e aspettando il Festival di letteratura Woking class (in programma dal 31 marzo al 2 aprile), i lavoratori della ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione richiamano nuovamente la politica a intervenire in tempi rapidi per sbloccare la vertenza. Nella giornata di ieri, le Rsu ex Gkn hanno scritto due lettere, una alla Regione e una al Mimit. Alla Regione che "sta portando avanti un ruolo attivo con lo scouting pubblico" gli operai chiedono di attuare subito una verifica dei piani industriali e delle manifestazioni di interesse di eccellenza avanzate, perché "non ci possiamo permettere un altro caso Borgomeo". Altra richiesta: intervenire con un Consorzio industriale o con una politica di garanzie bancarie o altre forme di partecipazione al capitale di rischio per permettere di partire subito con i progetti di reindustrializzazione dal basso. "La decisione è politica, chiediamo alla giunta di esprimersi a riguardo e al prossimo consiglio regionale di discuterne", recita la lettera. Al Mimit, invece, le Rsu e la Fiom sollecitano un intervento istituzionale per il pagamento degli stipendi, il commissariamento di Qf per accedere agli ammortizzatori sociali positivi, il traghettamento verso la reindustrializzazione, il ritiro della liquidazione, la riapertura del tavolo interrotto il 9 marzo e mai riconvocato, per una reale discussione sui piani industriali, con il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, Invitalia, Cfi (Cooperazione finanza impresa). "Lasciare da sei mesi un’intera comunità di lavoratori senza reddito, buste paga, contributi, permessi, ferie, malattia significa contribuire attivamente a creare un problema di ordine pubblico. E crediamo sia grave non capirlo" tuona la Rsu.