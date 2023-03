Ex Gkn Una ‘call’ per sperare "Produrremo supercar elettriche"

di Barbara Berti

Alla vigilia della manifestazione nazionale in difesa della ex Gkn – domani alle 14 partenza dall’ex area Fiat di Novoli – , operai e sindacati incontrano uno dei potenziali investitori trovati tramite lo scouting pubblico della Regione. Mentre Qf spa in liquidazione perde il ricorso contro il primo decreto ingiuntivo. Ieri Marco Barone, ingegnere meccanico e presidente di Mzz.Industries, che guida una cordata di imprenditori e manager, ha illustrato la sua idea per rilanciare il sito di Campi: ovvero la trasformazione in fabbrica per la produzione di batterie al litio e motori elettrici con uno spazio dedicato all’assemblaggio di autovetture sportive in versione full electric. "E’ stata una conference call molto interessante e lunga – commenta l’imprenditore –. Ho spiegato il progetto e la Cgil mi è parsa propositiva così come le Rsu. Nei prossimo giorni incontrerò Francesco Borgomeo con il quale sono già in contatto. Da parte mia c’è la volontà di andare avanti in tempi rapidi". E anche l’attuale proprietario di Qf ha tutte le intenzioni di chiudere la sua parentesi fiorentina il prima possibile. Anche alla luce delle novità arrivate ieri dal tribunale del lavoro di Firenze. Il giudice ha accertato il diritto del dipendente al pagamento della retribuzione stabilendo che per il periodo di copertura Cigs fino al 9 ottobre 2022 - autorizzata solo il 10 marzo scorso - il pagamento è a carico dell’Inps, condannando Qf a corrispondere al lavoratore quanto dovuto a titolo retributivo, riconoscendo gli importi di paga pieni, per il restante periodo.

"La sentenza ristabilisce il senso della realtà" fanno sapere le Rsu, rendendo pubblici alcuni estratti della sentenza: "è pacifico che l’attività produttiva (…) sia cessata nel luglio dell’anno 2021 per esclusiva volontà datoriale e non sia stata più ripresa, in attesa della predisposizione e realizzazione di un piano di reindustrializzazione. (…) Deve quindi escludersi che la sospensione della prestazione lavorativa sia addebitabile al lavoratore o sia stata concordata. Non è configurabile nemmeno una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta in quanto la inutilizzabilità della prestazione da parte del datore di lavoro, per ‘inagibilità’ dello stabilimento non risulta provata". Anzi, "accerta il Tribunale che risulta provato il contrario, e cioè che lo stabilimento è agibile sulla base della stessa documentazione prodotta in giudizio da Qf", dicono le Rsu.

Sul fronte politico, il deputato del Pd Emiliano Fossi ha depositato una proposta di legge contro le delocalizzazioni selvagge delle aziende.